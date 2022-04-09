Резников назвал оружие, которое поможет ВСУ прогнать оккупантов

Министр обороны заверил, что украинские воины умеют воевать на "Абрамсах" и "Леопардах".

Для того чтобы не только сдерживать российские оккупационные войска, но и выгнать их из Украины, ВСУ нуждаются в оружии дальнего действия, множестве современных танков и бронированных машин.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге с иностранными журналистами в пятницу, 8 апреля.

"Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км. Нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", — сказал Резников.

По его словам, для овладения таким оружием украинским воинам не понадобится много времени, а с его помощью оккупантов удастся прогнать из Украины.

"Мы знаем, как пользоваться NLAW, Stinger, Javelin. И мы сможем использовать противокорабельные ракеты. Это не высшая математика. Мы сможем воевать на "Абрамсах", "Леопардах", потому что наши ребята восемь лет тренировались по всему миру со странами НАТО"", – подчеркнул министр обороны.

Резников обратил внимание на то, что обеспечить ВСУ современным оружием нужно срочно.

Напомним, что Украина вскоре получит от своих партнеров дополнительное оружие и другие ресурсы.

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