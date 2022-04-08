Словакия передала Украине комплексы ПВО

Глава ОП сообщил, что работа на победу страны продолжается.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300.

Об этом он написал в Сети 8 апреля.

"Оружия у нас все больше. Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300. Информацию подтвердил премьер-министр страны Эдуард Гегер. Работаем дальше на победу Украины", – говорится в сообщении Ермака.

Напомним, 17 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что государство передаст Украине свою единстввенную систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену. И уже на следующий день стало известно, что Нидерланды и Германия решили передать в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

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