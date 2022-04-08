Словаччина передала Україні комплекси ППО

Голова ОП повідомив, що роботи на перемогу країни триває.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Словаччина передала Україні комплекси протиповітряної оборони С-300.

Про це він написав у Мережі 8 квітня.

"Зброї в нас все більше. Словаччина передала Україні комплекси протиповітряної оборони С-300. Інформацію підтвердив прем'єр-міністр країни Едуард Геґер. Працюємо далі на перемогу України", – йдеться у повідомленні Єрмака.

Нагадаємо, 17 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що держава передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну. І вже наступного дня стало відомо, що Нідерланди та Німеччина вирішили передати Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

Читайте також: