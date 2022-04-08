Єрмак про обстріл Росією мирних мешканців у Краматорську: "Це не випадковість"

Єрмак про обстріл Росією мирних мешканців у Краматорську: "Це не випадковість"

Російська армія вбила щонайменше 39 осіб на вокзалі в Краматорську.

Росіяни вісім років стверджували, що захищають мешканців Донбасу. А сьогодні вдарили ракетами по вокзалу Краматорська, з якого мешканці Донбасу намагались евакуюватись.

Про це 8 квітня написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"А вчора пошкодили рейки по ходу слідування евакуаційних потягів. Тож трагедія в Краматорську - це не випадковість", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.

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