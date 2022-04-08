Гуманітарні коридори на 8 квітня: можна виїхати з 10 міст України

Можна виїхати з Донецької та Луганської областей.
На п'ятницю, 8 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, якими можна евакуюватися з найгарячіших точок.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
Евакуюватися можна з таких міст:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Токмак. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя. На власному транспорті, а також ведуться перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
- З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 4676 мирних жителів.
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