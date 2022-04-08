Гуманітарні коридори на 8 квітня: можна виїхати з 10 міст України

Гуманітарні коридори на 8 квітня: можна виїхати з 10 міст України

Можна виїхати з Донецької та Луганської областей.

На п'ятницю, 8 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, якими можна евакуюватися з найгарячіших точок.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Евакуюватися можна з таких міст:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

до Запоріжжя на власному транспорті. З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Токмак. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Токмак. Місце зборів: вул. Шевченка, 5. З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

до Запоріжжя. На власному транспорті. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів. З міста Мелітополь до Запоріжжя. На власному транспорті, а також ведуться перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також ведуться перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10. З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28. З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42. З міста Рубіжне до міста Бахмут.

до міста Бахмут. З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 4676 мирних жителів.

До Вінницького зоопарку евакуювали двох хижаків з приватного звіринця з півдня країни

Читайте також: