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Гуманітарні коридори на 8 квітня: можна виїхати з 10 міст України

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Гуманітарні коридори на 8 квітня: можна виїхати з 10 міст України

Getty Images

Можна виїхати з Донецької та Луганської областей.

На п'ятницю, 8 квітня, в Україні погоджено 10 гуманітарних коридорів, якими можна евакуюватися з найгарячіших точок.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Евакуюватися можна з таких міст:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
  • З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.  
  • З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Токмак. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
  • З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
  • З міста Мелітополь до Запоріжжя. На власному транспорті, а також ведуться перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина №10.  
  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут.
  • З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, із заблокованих російськими окупантами населених пунктів вдалося евакуювати 4676 мирних жителів.

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