Гуманитарные коридоры на 8 апреля: можно выехать из 10 городов Украины

Можно выехать из Донецкой и Луганской областей.
В пятницу, 8 апреля, в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров, которыми можно эвакуироваться из самых горячих точек.
Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при условии прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.
Эвакуироваться можно из следующих городов:
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5.
- Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
- Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.
- Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.
- Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
- Из города Рубежное в Бахмут.
- Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Напомним, в четверг, 7 апреля, из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов удалось эвакуировать 4676 мирных жителей.
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