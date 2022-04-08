Гуманитарные коридоры на 8 апреля: можно выехать из 10 городов Украины

Гуманитарные коридоры на 8 апреля: можно выехать из 10 городов Украины

Можно выехать из Донецкой и Луганской областей.

В пятницу, 8 апреля, в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров, которыми можно эвакуироваться из самых горячих точек.

Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при условии прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.

Эвакуироваться можно из следующих городов:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

в Запорожье на собственном транспорте. Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5. Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей. Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10. Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.

в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28. Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324. Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42. Из города Рубежное в Бахмут.

в Бахмут. Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Напомним, в четверг, 7 апреля, из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов удалось эвакуировать 4676 мирных жителей.

В Винницкий зоопарк эвакуировали двух хищников из частного зверинца с юга страны

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