"Це питання вирішать": Волкер переконаний, що Україна отримає винищувачі

Звірства російських військових в Україні не змогли залишити осторонь людей на Заході, сказав він.

Експредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення про надання винищувачів для України таки буде ухвалене. Адже звірства російських військових в Україні не змогли залишити осторонь людей на Заході.

Про це Волкер розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Також читайте Зеленський повідомив, якої зброї потребує Україна

Він також сказав, що всі бачать, як в Україні змінюється кілька речей: відведення російських наземних сил з частини країни; абсолютно жахливі атаки, жорстокі вбивства та катування мирного населення. Саме це, на думку Волкера, змусило західних політиків переглянути ще раз усю допомогу для України.

"Не можу сказати, що я чув щось конкретне щодо Міг-29 поки що, але я з оптимізмом дивлюсь на перспективу того, що це питання вирішать", – сказав експредставник Держдепу.

Нагадаємо, після звірств російських окупантів у Бучі президент України Володимир Зеленський заявив, що держава очікує отримати літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю.

Читайте також: