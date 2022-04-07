"Этот вопрос решат": Волкер убежден, что Украина получит истребители

Зверства российских военных в Украине не смогли оставить в стороне людей на Западе, сказал он.

Экспредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что решение о предоставлении истребителей для Украины будет принято. Ведь зверства российских военных в Украине не смогли оставить в стороне людей на Западе.

Об этом Волкер рассказал в интервью 24 каналу.

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Он также сказал, что все видят, как в Украине меняется несколько вещей: вывод российских наземных сил из части страны; совершенно ужасающие атаки, жестокие убийства и пытки мирного населения. Именно это, по мнению Волкера, заставило западных политиков пересмотреть всю помощь для Украины.

"Не могу сказать, что я слышал что-то конкретное по Миг-29 пока, но я с оптимизмом смотрю на перспективу того, что этот вопрос решат", — сказал экспредставитель Госдепа.

Напомним, после зверств российских оккупантов в Буче президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство ожидает получить самолеты, танки, артиллерию, противоракетное и противокорабельное оружие.

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