Резніков назвав зброю, яка допоможе ЗСУ прогнати окупантів

Міністр оборони запевнив, що українські воїни уміють воювати на "Абрамсах" та "Леопардах".

Для того, щоб не тільки стримувати російські окупаційні війська, але й вигнати їх з України, ЗСУ потребують зброї дальньої дії, багато сучасних танків та броньованих машин.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу з іноземними журналістами у п'ятницю, 8 квітня.

"Нам потрібні реактивні системи залпового вогню з дальністю понад 30-50 км. Нам потрібні протикорабельні ракети, щоб зупинити їх в Одесі та на Чорному морі. Нам потрібно багато танків, броньованих машин і артилерії калібру 155 мм", – сказав Резніков.

За його словами, для опанування такої зброї українським воїнам не знадобиться багато часу, а з її допомогою окупантів вдасться вигнати з України.

"Ми знаємо, як користуватися NLAW, Stinger, Javelin. І ми зможемо використовувати протикорабельні ракети. Це не вища математика. Ми зможемо воювати на “Абрамсах”, “Леопардах”, тому що наші хлопці вісім років тренувалися по всьому світу з країнами НАТО", – наголосив міністр оборони.

Резніков звернув увагу на те, що забезпечити ЗСУ сучасною зброєю потрібно терміново.

Нагадаємо, Україна невдовзі отримає від своїх партнерів додаткову зброю та інші ресурси.

Читайте також: