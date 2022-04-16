“Хаг Песах самеах!” - Зеленський привітав українських євреїв зі святом звільнення і життя

“Хаг Песах самеах!” - Зеленський привітав українських євреїв зі святом звільнення і життя

Український президент побажав усім українцям не втрачати надію, яка перемагає навіть ті обставини, які здаються непереборними.

Увечері 15 квітня президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Песах, яке відзначають в суботу.

Цим привітанням він завершив своє традиційне вечірнє звернення до народу.

“Цієї суботи єврейська громада святкує Песах. Свято звільнення. Свято життя. Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі. Хаг Песах самеах!” - сказав Зеленський.

Президент також про необхідність зберігати надію, яка “завжди перемагає навіть, здавалося б, непереборні обставини”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

Нагадаємо, свято Песах - це так званий "єврейський великдень", який святкується за особливим календарем. Перший місяць у євреїв називається Нісан і відповідає березню-квітню в григоріанському календарі. Песах - свято, яке святкують не один день, а цілий тиждень. А починається святкування на 14 добу місяця Нісан.

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