На одного Героя України стало більше - президент підписав указ

Зеленський підписав укази про державні нагороди військовослужбовцям.
У п'ятницю, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження військовослужбовців.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Підписав укази про нагородження наших військових. 237 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 34 – посмертно", - зазначив голова держави.
Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України Дмитро Кащенко став Героєм України. Це звання президент присвоїв йому "за особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів".
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