Українські зенітники за добу вразили 7 ворожих повітряних цілей

Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі.
Упродовж доби 15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
Українським зенітникам вдалося “приземлити” один літак, один вертоліт, три безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети.
“Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами”, - йдеться у повідомленні.
Водночас ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.
“Ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат”, - повідомили в командуванні ПС ЗСУ.
Нагадаємо, раніше на підльоті до Дніпропетровської області збили російський військовий літак.
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