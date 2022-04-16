Українські зенітники за добу вразили 7 ворожих повітряних цілей

Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі.

Упродовж доби 15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Українським зенітникам вдалося “приземлити” один літак, один вертоліт, три безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети.

“Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами”, - йдеться у повідомленні.

Водночас ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів.

“Ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат”, - повідомили в командуванні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на підльоті до Дніпропетровської області збили російський військовий літак.

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