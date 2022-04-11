ЗСУ збили ворожий літак на Луганщині - Гайдай

"Найгарячіше" в області - в Кремінній, Рубіжному та Попасній.

У понеділок, 11 квітня, Збройні сили України збили російський літак в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"У нас є і дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі. А сьогодні вже збили один літак", - сказав він. Яка модель літака та місце збиття повітряної цілі - невідоме.

Щодо ситуації в області, як він зауважив, ворожі обстріли збільшуються. "Найгарячіше" - в Кремінній, Рубіжному та Попасній. Російські військові там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати.

Раніше Гайдай зазначав, у Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Обстріли є ціліспрямованими. Він впевнений, що в області є інформатори РФ.

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