ЗСУ збили ворожий літак на Луганщині - Гайдай

"Найгарячіше" в області - в Кремінній, Рубіжному та Попасній.
У понеділок, 11 квітня, Збройні сили України збили російський літак в Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"У нас є і дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі. А сьогодні вже збили один літак", - сказав він. Яка модель літака та місце збиття повітряної цілі - невідоме.
Щодо ситуації в області, як він зауважив, ворожі обстріли збільшуються. "Найгарячіше" - в Кремінній, Рубіжному та Попасній. Російські військові там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати.
Раніше Гайдай зазначав, у Луганській області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Обстріли є ціліспрямованими. Він впевнений, що в області є інформатори РФ.
Читайте також:
- Росіяни захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку – Денісова
- "Живий щит" для вбивць: на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують дітей йти до шкіл
- У Росії примусово вивезеним українцям погрозами видають паспорти РФ — Денісова
- Вулиці стали кладовищами: який вигляд має Маріуполь, де російські окупанти масово вбивають українців (фото)