ВСУ сбили вражеский самолет в Луганской области — Гайдай

"Наиболее горячие точки" в области — в Кременной, Рубежном и Попасной.
В понедельник, 11 апреля, вооруженные силы Украины сбили российский самолет в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"У нас есть и две хорошие новости. Вчера вечером наши накрыли артиллерийский состав в Новоайдаре. А сегодня уже сбили один самолет", – сказал он. Какая модель самолета и место сбития воздушной цели – неизвестно.
Относительно ситуации в области, как он заметил, вражеские обстрелы увеличиваются. "Наиболее горячие точки" — в Кременной, Рубежном и Попасной. Российские военные там пытаются совершить прорывы. Бои продолжаются, враг несет потери.
Ранее Гайдай отмечал, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры. Обстрелы являются целенаправленными. Он уверен, что в области есть информаторы РФ.
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