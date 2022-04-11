Світ знав, що РФ готує "розстрільні списки" для України - Подоляк

Радник голови ОП закликав "взяти відповідальність за майбутнє Європи і відмовитися від російської нафти та газу".

Світ знав, що Росія планує війну та готує "розстрільні списки" для України, і водночас не поспішав запроваджувати санкції. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коли ми просили зброю та санкції, нам пропонували евакуацію та уряд у Zoom. Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-зв'язки, нам казали, що Києву залишилося три дні", - повідомив він.

Подоляк зауважив, що Путін частково мав рацію у своїх розрахунках.

"Деякі політики на той час вже ухвалили для себе рішення про здачу України. Вони були готові висловити стурбованість, запровадити напівсанкції та продовжити життя. Але деякі були проти. Президент і народ України. Іноді одна людина може змінити все, просто зробивши вірний вибір. Не вислухати аналітиків, а послухати серце. Цей вибір ще не пізно зробити політикам Європи", - заявив він.

Радник голови ОП закликав "взяти відповідальність за майбутнє Європи і відмовитися від російської нафти та газу".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

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