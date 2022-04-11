Зеленський: Ми не готові віддавати свою державу

Президент пообіцяв боротися за країну.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS.

"Ми в цілому не готові віддавати свою державу, віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться дуже серйозно про це думати і реально відповідати на таке питання. Я вважаю, що ми вже віддали багато людей і багато для того, щоб зберегти свою державу", - зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що поки що влада готова до діалогу з Росією, попри те, що вона продовжує накопичувати війська та техніку на сході й півдні країни.

А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідери України та Росії зустрінуться, коли делегації завершать роботу із "мирним договором". Він також додав, що "Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі і така зустріч гіпотетично можлива".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися у Стамбулі.