"Поки що": Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією

"Поки що": Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією

Держава готова боротися і паралельно шукати шляхи дипломатії для зупинення війни, сказав голова держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що держава готова до діалогу з Росією, попри те, що вона продовжує накопичувати війська та техніку на Сході й Півдні країни.

Про це голова держави сказав на спільній з канцлером Австрії Карлом Нехаммером пресконференції 9 квітня.

"Йде накопичення військ Са сході та Півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо у нашу перемогу. Ми готові і боротися і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог", – заявив Зеленський.

Візит Карла Негаммера: Австрія підтримує Україну в боротьбі проти агресії РФ

Нагадаємо, президент України прокоментував дані розвідки про загрозу російського наступу на Харків та сказав, що це залежить від багатьох речей, зокрема – наскільки президент РФ Володимир Путін готовий піти далі.

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