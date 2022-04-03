Пєсков не виключив зустріч Зеленського та Путіна і назвав умову

Пєсков не виключив зустріч Зеленського та Путіна і назвав умову

Російська сторона чекає, коли "визріє документ".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідери України та Росії зустрінуться, коли делегації завершать роботу із "мирним договором".

Про це пише російське видання РБК.

"Мета військової операції буде досягнута в повному обсязі, а в результаті війни дві країни вийдуть на підписання документа, і це стане важливим кроком на шляху нормалізації ситуації", – уточнив він.

Він також додав, що "Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі і така зустріч гіпотетично можлива".

"Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб у надрах роботи двох делегацій визрів конкретний документ. Це не набір ідей, а конкретний письмовий документ. Ось тоді – тоді настане черга такої зустрічі", – пояснив Пєсков.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зустріч Зеленського та Путіна може відбутися у Стамбулі.

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