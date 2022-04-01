Ердоган назвав можливе місце зустрічі Зеленського та Путіна

Президент Туреччини має надію, що зустріч відбудеться.

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна може відбутися у Стамбулі.

Про це сьогодні, 1 квітня, під час спілкування із журналістами заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає агентство ТАРС.

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Турецький лідер заявив, що вчора у нього відбулася телефонна розмова із Зеленським, а вже сьогодні приблизно о 16:00 він переговорить з Путіним.

Ердоган висловив сподівання, що після консультацій з главами держав вони зможуть "здійснити кроки, особливо щодо Криму та Донбасу".

"У пана Зеленського позитивна думка, сподіваюся, і в пана Путіна вона буде позитивна. Якщо ми зможемо провести саміт у Стамбулі, щоб вони вирішили перетворити негативну тенденцію на позитивну, то будемо дуже щасливі", — уточнив Ердоган.

Нагадаємо, прем'єр Італії Маріо Драґі розповів про результати своєї телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путнім та повідомив, що очільник Кремля наразі не має наміру припиняти війну в Україні та зустрічатися із Володимиром Зеленським. За словами Драґі, на запитання, коли очікується припинення вогню в Україні, навіть тимчасового, Путін сказав, що "умови не дозріли". Також у розмові з прем'єром Італії очільник Кремля заявив, що час для зустрічі з президентом України ще не настав.

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