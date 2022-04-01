Эрдоган назвал возможное место встречи Зеленского и Путина

Президент Турции надеется, что встреча состоится.

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может пройти в Стамбуле.

Об этом сегодня, 1 апреля, в ходе общения с журналистами заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство ТАСС.

Также читайте Зеленский и Эрдоган согласовали дальнейшие шаги на пути к достижению мира

Турецкий лидер заявил, что вчера у него состоялся телефонный разговор с Зеленским, а уже сегодня примерно в 16.00 он переговорит с Путиным.

Эрдоган выразил надежду, что после консультаций с главами государств они смогут "сделать шаги, особенно в отношении Крыма и Донбасса".

"У господина Зеленского положительное мнение, надеюсь, и у господина Путина оно будет положительным. Если мы сможем провести саммит в Стамбуле, чтобы они решили превратить негативную тенденцию в позитивную, то будем очень счастливы", — уточнил Эрдоган.

Напомним, премьер Италии Марио Драги рассказал о результатах своего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путным и сообщил, что глава Кремля пока не намерен прекращать войну в Украине и встречаться с Владимиром Зеленским. По словам Драги, на вопрос, когда ожидается прекращение огня в Украине, даже временного, Путин сказал, что "условия не созрели". Также в разговоре с премьером Италии глава Кремля заявил, что время для встречи с президентом Украины еще не наступило.

Читайте также: