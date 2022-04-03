"Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати": Зеленський - до матерів військових РФ (фото)

Зеленський показав моторошні фото з Бучі.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до матерів російських військових, які катують, знущаються та вбивають мирних українців.
Про це голова держави написав на своїй сторінці у Telegram та опублікував страшні кадри злочинів російських військових.
"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла.
Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла. Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати", - написав голова держави.
Нагадаємо, в Бучі волонтери сотнями збирають тіла застрелених людей: сюди вперше довезли гуманітарку. Жорстокі вбивства мирних жителів уже назвали Бучанською різаниною.
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