Зеленский: Мы не готовы отдавать свое государство

Президент пообещал сражаться за страну.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.

Об этом он заявил в интервью CBS.

"Мы в целом не готовы отдавать свое государство, отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется очень серьезно об этом думать и реально отвечать на такой вопрос. Я считаю, что мы уже отдали много людей и многое для того, чтобы сохранить свое государство", – отметил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что пока власти готовы к диалогу с Россией, несмотря на то, что они продолжают накапливать войска и технику на востоке и юге страны.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры Украины и России встретятся, когда делегации завершат работу с "мирным договором". Он также добавил, что "Путин никогда не отказывался от такой встречи и такая встреча гипотетически возможна".

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле.