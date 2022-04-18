У Росії помер "шпигун Путіна", а віцепрезидент "Газпромбанку" вчинив самогубство

За версією слідства, колишній банкір вбив свою родину, потім - себе.

У Москві в будинку на Університетському проспекті знайшли вбиту сім'ю колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

За попередньою версією, 51-річний Владислав застрелив свою 47-річну дружину Олену та 13-річну доньку Марію з пістолета, а потім скоїв самогубство. Поліцейські зробили такий висновок після огляду тіл та місця трагедії. Як пише росЗМІ, родину знайшла родичка Аваєвих, яка до цього довго намагалася додзвонитися до них, але ніхто не відповідав.

За інформацією "Комерсанта", слідство схиляється до версії, що мотиви трагедії - побутові. Двері були замкнені зсередини, слідів перебування в будинку інших осіб під час стрілянини не виявлено. У Слідчому комітеті кваліфікували те, що сталося за ч. 2 ст. 105 КК - вбивство двох і більше осіб.

Також російські засоби масової пропаганди повідомляю, що помер к олишній директор Служби зовнішньої розвідки Росії В'ячеслав Трубніков, його ще називали "Шпигуном Путіна". Йому було 77 років. Про причини смерті - невідомо.

Відомо, що він почав працювати у зовнішній розвідці 1967 року, а 1996 — 2000 років очолював СЗР. Після роботи у відомстві Трубніков обіймав посади заступника МЗС РФ та спецпредставника президента у країнах СНД. У 2004-2009 роках був надзвичайним та повноважним послом Росії в Індії.

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