Мінус ще один: в Україні ЗСУ ліквідували генерала РФ

Мінус ще один: в Україні ЗСУ ліквідували генерала РФ

На батьківщині генерала вважають, що він пав смертю хоробрих.

В Україні свою смерть знайшов ще один російський генерал.

Про це повідомляє пропагандиське ЗМІ ТАСС.

Повідомляється, що в Україні в результаті "спецоперації" загинув заступник командувача 8-ї армії генерал-майор Володимир Фролов. Цю новину підтвердив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.

У РосЗМІ повідомляють, що вчора, 16 квітня заступника командувача 8-ї армії генерал-майора Володимира Фролова поховали. За словами губернатора, Володимир Фролов «пав смертю хоробрих» у боях із українським противником.

Нагадаємо, що Путін призначив нового командувача війною в Україні. Ним став 61-річний генерал армії Олександр Дворніков, якого через жорстоку тактику війни прозвали "сирійським м'ясником".