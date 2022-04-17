Минус еще один: в Украине ВСУ ликвидировали генерала РФ

Минус еще один: в Украине ВСУ ликвидировали генерала РФ

На родине генерала считают, что он пал смертью храбрых.

В Украине свою смерть нашел еще один российский генерал.

Об этом сообщает пропагандистское СМИ ТАСС.

Сообщается, что в Украине в результате "спецоперации" погиб заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов. Эту новость подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В РосСМИ сообщают, что вчера, 16 апреля, заместителя командующего 8-й армии генерал-майора Владимира Фролова похоронили. По словам губернатора, Владимир Фролов «пал смертью храбрых» в боях с украинским противником.

Напомним, что Путин назначил нового командующего войной в Украине. Им стал 61-летний генерал армии Александр Дворников, которого из-за жестокой тактики войны прозвали "сирийским мясником".