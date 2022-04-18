"Путін не відмовився від своїх планів": начальник воєнної розвідки України назвав стратегічні цілі Росії

Путін прагне знищити Україну як державу, констатують у ГУР Міноборони.

Мета військової агресії Росії залишилася незмінною: це операція зі знищення державності України і президент РФ Володимир Путін не полишив свої планів.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов німецькому виданню Spiegel, повідомляє ГУР МО в Telegram.

"Україна має перестати існувати як держава - це головна мета - і Путін не відмовився від своїх планів. Як би вони досягли цієї мети, Росія так і не до кінця зрозуміла, це теж характерно для їхньої тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, у Києві, підконтрольний Росії уряд, а по-друге, назавжди повернути Україну в російську сферу. Цього не було і не може статися, особливо після звірств і військових злочинів, свідками яких є весь світ", - сказав керівник укаїнської військової розвідки.

Також Буданов зазначив, що Україні для відбиття російської агресії потрібні, зокрема, артилерійські системи.

"І, на жаль, нам потрібні танки, бо ми мали дуже великі втрати бронетехніки. Решта стандартне обладнання – зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка", - резюмував він.

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