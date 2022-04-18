Маленький хлопчик із Маріуполя під звуки обстрілів записав звернення зі зруйнованої квартири: що він сказав окупантам

Маленький хлопчик із Маріуполя під звуки обстрілів записав звернення зі зруйнованої квартири: що він сказав окупантам

Обстріли і вибухи за вікнами лякали Макара, тому йому було складно записати відео.

7-річний маріупольський хлопчик Макар у зруйнованій окупантами квартирі записав відеозвернення до російських армійців, які знищили його житло.

Відео опублікувала Маріупольська міська рада у Telegram.

Хлопчик на відео розповів, що йому лише виповнилося 7 років, а російські "визволителі" повністю знищили його квартиру.

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"Я Макар, сьогодні мені 7 років, а це мій дім. "Спасибі" "рятівникам" з Росії, що зробили ось таке", - каже Макарчик на фоні звуків вибухів.

Записати відео, за словами його мами, вдалося лише з п'ятого дубля. Вона пояснила, що постріли і вибухи за вікнами лякали Макара.

"Він поспішав і трохи губився, але все-таки зробив це! Мій Макар-справжній маленький герой і великий патріот!"- сказала мама маленького українця.

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