Маленький хлопчик із Маріуполя під звуки обстрілів записав звернення зі зруйнованої квартири: що він сказав окупантам

Обстріли і вибухи за вікнами лякали Макара, тому йому було складно записати відео.
7-річний маріупольський хлопчик Макар у зруйнованій окупантами квартирі записав відеозвернення до російських армійців, які знищили його житло.
Відео опублікувала Маріупольська міська рада у Telegram.
Хлопчик на відео розповів, що йому лише виповнилося 7 років, а російські "визволителі" повністю знищили його квартиру.
"Я Макар, сьогодні мені 7 років, а це мій дім. "Спасибі" "рятівникам" з Росії, що зробили ось таке", - каже Макарчик на фоні звуків вибухів.
Записати відео, за словами його мами, вдалося лише з п'ятого дубля. Вона пояснила, що постріли і вибухи за вікнами лякали Макара.
"Він поспішав і трохи губився, але все-таки зробив це! Мій Макар-справжній маленький герой і великий патріот!"- сказала мама маленького українця.
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