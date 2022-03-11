Пісня з бомбосховища: спів маленької киянки Амелії у підвалі почув увесь світ

Дівчинка виконала пісеньку з мультика "Крижане серце", аби підтримати та розважити інших дітей у підвалі столичної школи.

Пісня з бомбосховища, яка зазвучала на весь світ. Маленька киянка Амелія потрапила на обкладинку британської газети Sun та отримала пропозиції співпраці від голлівудських продюсерів після того, як мережею розійшлося відео її співу у підвалі.

Чи почувається Амелія зіркою та чи прийняла пропозиції з Голлівуду - розпитала кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

24 лютого о п'ятій ранку Ліля і Роман прокинулися від звуків вибухів та галасу сусідів. Але зрозуміли все остаточно, лишень коли вчителі їхніх дітей написали, що школа працюватиме лише як бомбосховище. Далі був страшний тиждень з дітьми, старшим Мішею та меншою Амелі, в шкільному підвалі, забитому, як рукавичка. Врятувало те, що разом з ними там ховалися однокласники дітей та вчителька Амелі з групи подовженого дня, Марта. Саме вона взяла на себе турботу про малих. І коли з куточку, де зібралися діти, залунав спів, Ліля та Роман навіть не звернули увагу.

А далі почалося щось неймовірне. Тисячі переглядів та перепостів відео зі співом у соцмережах. Фото Амелії – на обкладинці газети Sun. Відео зі шкільного підвалу перепощує акторка Ідіна Мензел – виконавиця пісні Лет іт гоу в мультику "Кришталеве серце". А голлівудські продюсери говорять про співпрацю з Амелі після війни.

Але поки що невідомо навіть, коли Амелі побачиться з батьками. Кілька днів тому дівчинка виїхала разом зі старшим братиком та бабусею.