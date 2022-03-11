Де в умовах війни можна отримати інсулін

Де в умовах війни можна отримати інсулін

МОЗ нагадує про аптеки.

Список аптек, в яких є інсулін, можна знайти за посиланням.

Перелік аптек оновлюється та поповнюється.

Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

На головній сторінці сайту міститься посилання мапу із закладами, де можна отримати препарат.

Також можна звернутися на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19. Оператор прийме вашу заявку й опрацює її.

Оператори підкажуть, де знаходиться найближча аптека з інсуліном або за можливості в співпраці з волонтерами організують доставку.

Зверніть увагу! Рецепт на інсулін в електронній або паперовій формі виписує ендокринолог або сімейний лікар. Згідно з наказом МОЗ, лікарі можуть виписувати рецепти на інсулін з розрахунку на тримісячний термін лікування.

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