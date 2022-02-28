Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Всі протитуберкульозні заклади в Україні продовжують роботу: деталі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Всі протитуберкульозні заклади в Україні продовжують роботу: деталі

УНІАН

Більш гнучко зараз підійшли до видачі ліків пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні.

Всі протитуберкульозні заклади продовжують роботу.

Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний". 

В цей складний воєнний час в Україні вживають усіх заходів для безперервного лікування людей з туберкульозом. Нагадаємо, що в подоланні цього захворювання вкрай важливим є саме регулярне приймання медикаментів. 

Усі фтизіопульмонологічні медичні центри надають необхідну допомогу своїм пацієнтам, всі ці заклади продовжують роботу. Як і раніше, пацієнти отримують протитуберкульозні препарати безоплатно. 

Більш гнучко зараз підійшли до видачі ліків пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні. Для уникнення зайвих загроз безпеці людей, протитуберкульозні ліки видаються на місяць вперед або залежно від ситуації, в якій опинився пацієнт. 

"Просимо всіх пацієнтів берегти себе і намагатися максимально чітко дотримуватись рекомендацій своїх лікарів", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Пандемії світу: туберкульоз – Секретні матеріали

Пандемії світу: туберкульоз – Секретні матеріали
Наступна публікація