Всі протитуберкульозні заклади в Україні продовжують роботу: деталі

Більш гнучко зараз підійшли до видачі ліків пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні.

Всі протитуберкульозні заклади продовжують роботу.

Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

В цей складний воєнний час в Україні вживають усіх заходів для безперервного лікування людей з туберкульозом. Нагадаємо, що в подоланні цього захворювання вкрай важливим є саме регулярне приймання медикаментів.

Усі фтизіопульмонологічні медичні центри надають необхідну допомогу своїм пацієнтам, всі ці заклади продовжують роботу. Як і раніше, пацієнти отримують протитуберкульозні препарати безоплатно.

Більш гнучко зараз підійшли до видачі ліків пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні. Для уникнення зайвих загроз безпеці людей, протитуберкульозні ліки видаються на місяць вперед або залежно від ситуації, в якій опинився пацієнт.

"Просимо всіх пацієнтів берегти себе і намагатися максимально чітко дотримуватись рекомендацій своїх лікарів", - йдеться у повідомленні.