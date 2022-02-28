Всі протитуберкульозні заклади в Україні продовжують роботу: деталі

Більш гнучко зараз підійшли до видачі ліків пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні.
Всі протитуберкульозні заклади продовжують роботу.
Про це інформує Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".
В цей складний воєнний час в Україні вживають усіх заходів для безперервного лікування людей з туберкульозом. Нагадаємо, що в подоланні цього захворювання вкрай важливим є саме регулярне приймання медикаментів.
Усі фтизіопульмонологічні медичні центри надають необхідну допомогу своїм пацієнтам, всі ці заклади продовжують роботу. Як і раніше, пацієнти отримують протитуберкульозні препарати безоплатно.
Більш гнучко зараз підійшли до видачі ліків пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні. Для уникнення зайвих загроз безпеці людей, протитуберкульозні ліки видаються на місяць вперед або залежно від ситуації, в якій опинився пацієнт.
"Просимо всіх пацієнтів берегти себе і намагатися максимально чітко дотримуватись рекомендацій своїх лікарів", - йдеться у повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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