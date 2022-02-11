ВІЛ-інфекція та туберкульоз: яка ситуація в Україні

164 людини померли від СНІДу.
У грудні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 338 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 666 випадків туберкульозу.
Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.
ВІЛ-інфекція
У грудні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 338 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 345 пацієнтів діагностовано СНІД, а 164 людини померли від СНІДу.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у грудні 2021 року:
- гетеросексуальний — 848;
- гомосексуальний — 32;
- парентеральний — 449;
- вертикальний — 206**;
- невідомий — 2.
Туберкульоз
У грудні 2021 року в Україні зареєстровано 1 666 випадків туберкульозу:
- 1 229 нових випадків захворювання;
- 311 пацієнтів з рецидивом;
- 30 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого;
- 19 інших випадків;
- 16 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.
Загалом у грудні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 448 людей.
Раніше ми писали про те, як відрізнити коронавірус від туберкульозу.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.