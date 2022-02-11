Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

ВІЛ-інфекція та туберкульоз: яка ситуація в Україні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ВІЛ-інфекція та туберкульоз: яка ситуація в Україні

Associated Press

164 людини померли від СНІДу.

У грудні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 338 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 666 випадків туберкульозу.

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України. 

ВІЛ-інфекція

У грудні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 338 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 345 пацієнтів діагностовано СНІД, а 164 людини померли від СНІДу.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у грудні 2021 року:

  • гетеросексуальний — 848;
  • гомосексуальний — 32;
  • парентеральний — 449;
  • вертикальний — 206**;
  • невідомий — 2.

Туберкульоз

У грудні 2021 року в Україні зареєстровано 1 666 випадків туберкульозу:

  • 1 229 нових випадків захворювання;
  • 311 пацієнтів з рецидивом;
  • 30 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
  • 61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого;
  • 19 інших випадків;
  • 16 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у грудні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 448 людей.

Раніше ми писали про те, як відрізнити коронавірус від туберкульозу

Читайте також:

Пандемії світу: туберкульоз – Секретні матеріали

Пандемії світу: туберкульоз – Секретні матеріали

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація