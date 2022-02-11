ВІЛ-інфекція та туберкульоз: яка ситуація в Україні

ВІЛ-інфекція та туберкульоз: яка ситуація в Україні

164 людини померли від СНІДу.

У грудні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 338 нових випадків ВІЛ-інфекції та 1 666 випадків туберкульозу.

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

ВІЛ-інфекція

У грудні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 338 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 345 пацієнтів діагностовано СНІД, а 164 людини померли від СНІДу.

Також читайте В Україні вдосконалено порядок встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у грудні 2021 року:

гетеросексуальний — 848;

гомосексуальний — 32;

парентеральний — 449;

вертикальний — 206**;

невідомий — 2.

Туберкульоз

У грудні 2021 року в Україні зареєстровано 1 666 випадків туберкульозу:

1 229 нових випадків захворювання;

311 пацієнтів з рецидивом;

30 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

61 пацієнт, який розпочав повторне лікування після невдалого;

19 інших випадків;

16 пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у грудні 2021 року від туберкульозу лікувалися 12 448 людей.

Раніше ми писали про те, як відрізнити коронавірус від туберкульозу.

Читайте також:

Пандемії світу: туберкульоз – Секретні матеріали