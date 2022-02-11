Медичний відвід: у МОЗ назвали причини відтермінування щеплення

Рішення про допуск до щеплення ухвалює педіатр або сімейний лікар, який вивчає стан дитини.

Тема медичних відводів до вакцинації дуже актуальна. Попри те, що для відтермінування щеплення існують чіткі вимоги, часто батьки на свій розсуд вирішують іти зараз на щеплення чи пропустити. А кожен такий легковажний пропуск загрожує здоров’ю дитини.

Про це інформує Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Правила медводів спільні для всіх планових і позапланових щеплень. Вони однаково стосуються імунізації проти поліомієліту, вірусного гепатиту В чи кашлюку. Діти та дорослі з хронічними захворюваннями також вакцинуються відповідно до календаря профілактичних щеплень і протипоказань не мають.

Календар щеплень, затверджений МОЗ України

Рішення про допуск до щеплення ухвалює педіатр або сімейний лікар, який вивчає стан дитини. Головним нормативно-правовим документом у його роботі є наказ МОЗ № 2070.

Тимчасові протипоказання:

До тимчасових протипоказань належить такий випадок: якщо в дитини лихоманка та температура вище 38ºС, то візит на щеплення варто відкласти до одужання. Після одужання ви можете одразу прийти з дитиною та отримати щеплення.

Постійні протипоказання:

відома гіперчутливість до будь-якого компонента вакцини або вакцини аналогічного складу, або до будь-якої допоміжної речовини, або до неоміцину, стрептоміцину, поліміксину В;

тяжка алергічна реакція (анафілаксія).

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Просимо звернути увагу, що навіть такі реакції не стосуються одразу всіх вакцин з Календаря щеплень, а лише певного випадку. Алергія трапляється на певний компонент вакцини, тому надалі лікар вивчає склад вакцини та запрошує на щеплення, якщо алергенів немає.

Також вакцинацію неживою вакциною не потрібно відкладати у випадках:

алергії на побутові алергени чи на алергени рослинного походження;

алергії в сімейному анамнезі;

проведення алергенспецифічної імунотерапії;

алергії на антибактеріальні препарати, що використовуються рутинно.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року розпочалася кампанія імунізації проти поліомієліту. Діти до 6 років, які не отримали або пропустили щеплення проти поліомієліту, — у небезпеці. Аби надати кожній дитині індивідуальний захист від інфікування поліовірусом, потрібно отримати своє щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ).

Державним коштом закуплено вакцину виробництва "Імовак Поліо" (виробництва Санофі Пастер, Франція), яка безпечна, ефективна, перекваліфікована ВООЗ і захищає від усіх типів поліовірусу. Батьки можуть безоплатно щепити нею дитину в державних закладах охорони здоров’я.

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