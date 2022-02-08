В Україні стартувала кампанія щеплення проти поліомієліту: де найбільше вакцинованих

У Центрі громадського здоров'я оприлюднили результати першого тижня щеплень.
За перший тиждень кампанії щеплення проти поліомієліту в Україні, станом на 5 лютого 2022 року, захист отримали 9 273 дитини віком від 6 міс до 6 років (1 та 2 дози ІПВ). З них 4 199 отримали 1 дозу (5%) та 5 074 отримали другу дозу (9%). Деякі регіони розпочали імунізацію ще в січні.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Найвищі показники охоплення, включно з січнем:
- Дніпропетровській (31%);
- Сумській (13%);
- Кіровоградській (13%);
- Херсонській (13%);
- Полтавській (11%);
- Хмельницькій (11%) областях.
Найнижчі показники у Львівській (2%), Чернівецькій (3%), Луганській (3%) областях.
Всього на першому етапі заплановано щепити 140 тис. дітей.
Сьогодні в Україні діти до 6 років, які не отримали або пропустили щеплення проти поліомієліту, — у небезпеці. Аби надати кожній дитині індивідуальний захист від інфікування поліовірусом, від 1 лютого 2022 року розпочалася кампанія імунізації проти поліомієліту.
На першому етапі запрошують тих дітей, котрі пропустили одне з перших щеплень (у 2 та 4 місяці) згідно з Календарем профілактичних щеплень або не отримали їх зовсім. Щеплять інактивованою вакциною (ін’єкціями).
Державним коштом закуплено вакцину виробництва "Імовак Поліо" (виробництва Санофі Пастер, Франція), яка безпечна, ефективна, прекваліфікована ВООЗ і захищає від всіх типів поліовірусу. Вакцина, яка потрібна для цього етапу, вже розподілена по регіонах. Відповідний наказ МОЗ був затверджений 26 січня 2022 року. Батьки можуть безоплатно щепити нею дитину в державних закладах охорони здоров’я.
Поліомієліт невиліковний, на сьогодні не існує спеціального противірусного лікування цього захворювання. Але його поширенню можна запобігти завдяки щепленням: дітей вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років. Шістьох доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.
"Просимо батьків звернутися до свого сімейного лікаря та перевірити статус щеплень вашої дитини згідно з календарем. У разі потреби, запланувати надолужити пропущені щеплення", - йдеться у повідомленні медиків.
Нагадаємо, що у дворічного хлопчика із Закарпаття, хворого на поліомієліт, виявили ще й коронавірус.
Додамо, що в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.
Також у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.