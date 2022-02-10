Найпоширеніші запитання батьків про щеплення дітей: у МОЗ дали відповіді

Вакцини взаємодіють з імунною системою та провокують імунну відповідь.

Усі батьки турбуються про здоров’я своїх дітей. Тому запитання щодо щеплень цілком нормально ставити своїм педіатрам, знайомим, які теж мають маленьких дітей, шукати інформацію.

Деякі популярні джерела в Інтернеті, на жаль, розповсюджують фейки, які давно спростували науковці.

У Центрі громадського здоров'я відповіли на найбільш поширені та актуальні запитання батьків.

Чи потрібна вакцинація в разі дотримання високого рівня гігієни та санітарії?

Чимало інфекцій можуть поширюватися незалежно від ступеня нашої охайності. Коли загальне охоплення щепленнями знижується, то хвороби, що попереджаються вакцинами, повертаються. Наприклад, так сталося з поліомієлітом у 2021 році. На сьогодні в Україні спалах цього захворювання й дві дитини мають невиліковні наслідки — параліч кінцівок.

Чи є вакцини безпечними?

Будь-яка ліцензована вакцина проходить декілька етапів випробувань. Після цього її схвалюють для використання та надалі регулярно перевіряють. У більшості випадків після щеплення змін у самопочутті немає. Подеколи буває тимчасова реакція, наприклад, біль у місці ін’єкції або незначне підвищення температури. Такі тимчасові реакції минають самі досить швидко та не потребують медичного втручання. Серйозні побічні ефекти, такі як алергічні реакції, рідкісні та ретельно відстежуються й розслідуються, оскільки в Україні працює дієва система фармакологічного нагляду, ефективність якої на високому рівні оцінили ВООЗ й інші міжнародні партнери.

Вакцини взаємодіють з імунною системою та провокують імунну відповідь, подібну до імунної реакції на природне інфікування. На відміну від живого збудника, вони не призводять до захворювання та потенційних ускладнень.

Краще отримати імунітет: у результаті вакцинації чи самому перехворіти?

Аби повноцінно відповісти на це запитання, потрібно розглянути всі можливі ризики та користь. Можливі побічні ефекти після вакцинації: біль у місці ін’єкції, підвищена температура тіла до двох днів, рідко судоми або алергічна реакція.

Наслідки захворювання:

хіб-інфекція — розумова відсталість, повна втрата слуху;

поліомієліт — параліч кінцівок і парези;

кір — енцефаліт і пневмонія;

вірусний гепатит В — рак печінки.

Чи варто природним шляхом набувати собі імунітету? Лише якщо ви готові, що дитина переживе ці невиліковні наслідки.

Чи потрібно вакцинуватися проти хвороб, які майже ліквідовані в Україні?

Так, справді, вакцинація зробила деякі захворювання непомітними. Проте збудники небезпечних хвороб продовжують циркулювати в інших частинах світу. А для збудників у глобалізованому світі кордонів не існує. Унаслідок цього у 2016 році були спалахи кору серед нещепленого населення у Франції, Німеччині, Великій Британії та США. У 2021 році в нашій країні зафіксували спалах поліомієліту.

Чи можна одночасно робити дитині кілька щеплень?

Згідно з науковими даними, одночасне введення декількох вакцин не має несприятливих наслідків для імунної системи дитини. Діти щодня піддаються впливу декількох сотень чужорідних речовин, які спричиняють імунну реакцію. Уявіть, коли ви просто їсте, у тіло надходять антигени, а в порожнині рота й носа живуть численні бактерії. Дитина піддається впливу значно більшого числа антигенів у результаті застуди або ангіни, ніж від вакцин.

Основними перевагами введення відразу декількох вакцин є скорочення кількості відвідувань поліклініки, що заощаджує час і зростання ймовірності того, що діти отримають щеплення з дотриманням графіка. Крім того, можливість проводити асоційовану вакцинацію, наприклад, проти кору і краснухи, означає скорочення числа ін’єкцій, і, відповідно, менше болю та дискомфорту для дитини.

Чи потрібно вакцинуватися від поліомієліту, коли в країні спалах цього захворювання?

Сьогодні в Україні діти до 6 років, які не отримали або пропустили щеплення проти поліомієліту, — у небезпеці. Аби надати кожній дитині індивідуальний захист від інфікування поліовірусом, від 1 лютого 2022 року розпочалася кампанія імунізації проти поліомієліту.

Поліомієліт — це небезпечне інфекційне захворювання. Його спричиняє поліовірус, який вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу. У деяких випадках — до смерті.

Якщо вірус потрапить на побутові предмети чи іграшки, то нещеплена дитина може інфікуватися. Як правило, інфікування починається з брудних рук, через них потрапляє до рота. Після цього вірус розмножується в кишківнику. Вірус може жити в слині або калі інфікованої дитини протягом багатьох тижнів. З випорожненням інфікованого маляти вірус заражає воду та розповсюджується далі.

Щеплення дадуть захист дитині та зупинять розповсюдження поліовірусу. Основні причини, чому потрібно вакцинуватися — це власна безпека та захист людей навколо нас. Не варто покладатися на когось, щоби зупинити поширення хвороби. Щеплення створює індивідуальний захист і захист громади, де ми мешкаємо.

Нагадаємо, що у дворічного хлопчика із Закарпаття, хворого на поліомієліт, виявили ще й коронавірус.

Додамо, що в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.

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