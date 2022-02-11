Медицинский отвод: в Минздраве назвали причины отсрочки прививки

Решение о допуске к прививке принимает педиатр или семейный врач, изучающий состояние ребенка.

Тема медицинских отводов к вакцинации очень актуальна. Несмотря на то, что для отсрочки прививки существуют четкие требования, часто родители по своему усмотрению решают идти сейчас на прививки или пропустить. А каждый такой легкомысленный пробел угрожает здоровью ребенка.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Правила медводов общие для всех плановых и внеплановых прививок. Они одинаково касаются иммунизации против полиомиелита, вирусного гепатита В или коклюша. Дети и взрослые с хроническими заболеваниями также вакцинируются в соответствии с календарем профилактических прививок и противопоказаний не имеют.

Календарь прививок, утвержденный МОЗ Украины

Решение о допуске к прививке принимает педиатр или семейный врач, изучающий состояние ребенка. Главным нормативно правовым документом в его работе является приказ Минздрава № 2070.

Временные противопоказания:

К временным противопоказаниям относится такой случай: если у ребенка лихорадка и температура выше 38ºС, визит на прививку следует отложить до выздоровления. После выздоровления вы можете сразу прийти с ребенком и получить прививку.

Постоянные противопоказания:

известна гиперчувствительность к любому компоненту вакцины или вакцины аналогичного состава, или к любому вспомогательному веществу, или к неомицину, стрептомицину, полимиксину В;

тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия).

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Просим обратить внимание, что даже такие реакции не касаются сразу всех вакцин из календаря прививок, а лишь в определенном случае. Аллергия встречается на определенный компонент вакцины, поэтому врач изучает состав вакцины и приглашает на прививку, если аллергенов нет.

Также вакцинацию неживой вакциной не нужно откладывать в случаях:

аллергии на бытовые аллергены или аллергены растительного происхождения;

аллергии в семейном анамнезе;

проведение аллергенспецифической иммунотерапии;

аллергии на антибактериальные препараты, используемые рутинно.

Напомним, 1 февраля 2022 года началась кампания иммунизации против полиомиелита. Дети до 6 лет, не получившие или пропустившие прививку против полиомиелита, — в опасности. Чтобы предоставить каждому ребенку индивидуальную защиту от инфицирования полиовирусом, нужно получить свою прививку инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ).

На средства закуплена вакцина производства "Имовак Полио" (производства Санофи Пастер, Франция), которая безопасна, эффективна, переквалифицирована ВОЗ и защищает от всех типов полиовируса. Родители могут бесплатно прививать им ребенка в государственных учреждениях здравоохранения.

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