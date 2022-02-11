ВИЧ-инфекция и туберкулез: какая ситуация в Украине

164 человека скончались от СПИДа.
В декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1666 случаев туберкулеза.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
ВИЧ-инфекция
В декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностирован СПИД, а 164 человека умерли от СПИДа.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2021 года:
- гетеросексуальный — 848;
- гомосексуальный – 32;
- парентеральный — 449;
- вертикальный — 206**;
- неизвестный — 2.
Туберкулез
В декабре 2021 года в Украине зарегистрировано 1666 случаев туберкулеза:
- 1 229 новых случаев заболевания;
- 311 пациентов с рецидивом;
- 30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
- 61 пациент, начавший повторное лечение после неудачного;
- 19 других случаев;
- 16 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.
В декабре 2021 года от туберкулеза лечились 12 448 человек.
Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.
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