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ВИЧ-инфекция и туберкулез: какая ситуация в Украине

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ВИЧ-инфекция и туберкулез: какая ситуация в Украине

Associated Press

164 человека скончались от СПИДа.

В декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1666 случаев туберкулеза.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

ВИЧ-инфекция

В декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностирован СПИД, а 164 человека умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2021 года:

  • гетеросексуальный — 848;
  • гомосексуальный – 32;
  • парентеральный — 449;
  • вертикальный — 206**;
  • неизвестный — 2.

Туберкулез

В декабре 2021 года в Украине зарегистрировано 1666 случаев туберкулеза:

  • 1 229 новых случаев заболевания;
  • 311 пациентов с рецидивом;
  • 30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;
  • 61 пациент, начавший повторное лечение после неудачного;
  • 19 других случаев;
  • 16 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.

В декабре 2021 года от туберкулеза лечились 12 448 человек.

Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.

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