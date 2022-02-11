ВИЧ-инфекция и туберкулез: какая ситуация в Украине

ВИЧ-инфекция и туберкулез: какая ситуация в Украине

164 человека скончались от СПИДа.

В декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1666 случаев туберкулеза.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

ВИЧ-инфекция

В декабре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 1338 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 345 пациентов диагностирован СПИД, а 164 человека умерли от СПИДа.

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Пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2021 года:

гетеросексуальный — 848;

гомосексуальный – 32;

парентеральный — 449;

вертикальный — 206**;

неизвестный — 2.

Туберкулез

В декабре 2021 года в Украине зарегистрировано 1666 случаев туберкулеза:

1 229 новых случаев заболевания;

311 пациентов с рецидивом;

30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;

61 пациент, начавший повторное лечение после неудачного;

19 других случаев;

16 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.

В декабре 2021 года от туберкулеза лечились 12 448 человек.

Раньше мы писали о том, как отличить коронавирус от туберкулеза.

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