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Загрози великим українським містам немає - ОП

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Загрози великим українським містам немає - ОП

Українська тактика дає величезні успіхи.

Станом на вечір 28 лютого окупанти почали відступати на головному напрямку - Київському. Загрози великим містам немає.

Про це повідомив під час брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович 27 лютого.

За його совами, наша Служба безпеки, сектор безпеки вправно працюють з так званими диверсійно-розвідувальними групами

"Президент і воєнно-політичне керівництво здійснюють вдале керівництво оборонними операціями і забезпечують нам міжнародну підтримку, яка незабаром буде лише посилюватися", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, що російські загарбники почали відступати на північно-західному напрямку до Києва. Йдеться про міста Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь. На Чернігівському та Сумському напрямку - тиша.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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