Загрози великим українським містам немає - ОП

Українська тактика дає величезні успіхи.

Станом на вечір 28 лютого окупанти почали відступати на головному напрямку - Київському. Загрози великим містам немає.

Про це повідомив під час брифінгу радник Офісу президента Олексій Арестович 27 лютого.

За його совами, наша Служба безпеки, сектор безпеки вправно працюють з так званими диверсійно-розвідувальними групами.

"Президент і воєнно-політичне керівництво здійснюють вдале керівництво оборонними операціями і забезпечують нам міжнародну підтримку, яка незабаром буде лише посилюватися", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, що російські загарбники почали відступати на північно-західному напрямку до Києва. Йдеться про міста Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь. На Чернігівському та Сумському напрямку - тиша.