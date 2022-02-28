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Угрозы большим украинским городам нет — ОП

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Угрозы большим украинским городам нет — ОП

Украинская тактика дает огромные успехи.

По состоянию на вечер 28 февраля оккупанты начали отступать на главном направлении – Киевском. Угрозы большим городам нет.

Об этом сообщил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович 27 февраля.

По его словам, наша Служба безопасности, сектор безопасности умело работают с так называемыми диверсионно-разведывательными группами.

"Президент и военно-политическое руководство осуществляют удачное руководство оборонными операциями и обеспечивают нам международную поддержку, которая вскоре будет только усиливаться", — сообщил Арестович.

Напомним, что российские захватчики начали отступать на северо-западном направлении в Киеве. Речь идет о городах Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень. На Черниговском и Сумском направлении – тишина.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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