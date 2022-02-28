Угрозы большим украинским городам нет — ОП

Украинская тактика дает огромные успехи.

По состоянию на вечер 28 февраля оккупанты начали отступать на главном направлении – Киевском. Угрозы большим городам нет.

Об этом сообщил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович 27 февраля.

По его словам, наша Служба безопасности, сектор безопасности умело работают с так называемыми диверсионно-разведывательными группами.

"Президент и военно-политическое руководство осуществляют удачное руководство оборонными операциями и обеспечивают нам международную поддержку, которая вскоре будет только усиливаться", — сообщил Арестович.

Напомним, что российские захватчики начали отступать на северо-западном направлении в Киеве. Речь идет о городах Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень. На Черниговском и Сумском направлении – тишина.