Все противотуберкулезные заведения в Украине продолжают работу: детали

Все противотуберкулезные заведения в Украине продолжают работу: детали

Более гибко сейчас подошли к выдаче лекарства пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.

Все противотуберкулезные заведения продолжают работу.

Об этом информирует Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

В это сложное военное время в Украине принимаются все меры для непрерывного лечения людей с туберкулезом. Напомним, что в преодолении этого заболевания крайне важна именно регулярная приемка медикаментов.

Все фтизиопульмонологические медицинские центры оказывают необходимую помощь своим пациентам, все эти заведения продолжают работу. По-прежнему пациенты получают противотуберкулезные препараты безвозмездно.

Более гибко сейчас подошли к выдаче лекарства пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Во избежание лишних угроз безопасности людей противотуберкулезные лекарства выдаются на месяц вперед или в зависимости от ситуации, в которой оказался пациент.

"Просим всех пациентов беречь себя и стараться максимально четко соблюдать рекомендации своих врачей", — говорится в сообщении.