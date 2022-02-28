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Все противотуберкулезные заведения в Украине продолжают работу: детали

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Все противотуберкулезные заведения в Украине продолжают работу: детали

УНИАН

Более гибко сейчас подошли к выдаче лекарства пациентам, находящимся на амбулаторном лечении.

Все противотуберкулезные заведения продолжают работу.

Об этом информирует Telegram-канал "Туберкулез излечимый".

В это сложное военное время в Украине принимаются все меры для непрерывного лечения людей с туберкулезом. Напомним, что в преодолении этого заболевания крайне важна именно регулярная приемка медикаментов.

Все фтизиопульмонологические медицинские центры оказывают необходимую помощь своим пациентам, все эти заведения продолжают работу. По-прежнему пациенты получают противотуберкулезные препараты безвозмездно.

Более гибко сейчас подошли к выдаче лекарства пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Во избежание лишних угроз безопасности людей противотуберкулезные лекарства выдаются на месяц вперед или в зависимости от ситуации, в которой оказался пациент.

"Просим всех пациентов беречь себя и стараться максимально четко соблюдать рекомендации своих врачей", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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