Где в условиях войны можно получить инсулин

Где в условиях войны можно получить инсулин

Минздрав напоминает об аптеках.

Список аптек, содержащих инсулин, можно найти по ссылке.

Список аптек обновляется и пополняется.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

На главной странице сайта содержится ссылка на карту с заведениями, где можно получить препарат.

Также можно обратиться на горячую линию Минздрава 0800602019. Оператор примет вашу заявку и проработает ее.

Операторы подскажут, где находится ближайшая аптека с инсулином или по возможности в сотрудничестве с волонтерами организуют доставку.

Обратите внимание! Рецепт на инсулин в электронной или бумажной форме выписывает эндокринолог или семейный врач. Согласно приказу Минздрава, врачи могут выписывать рецепты на инсулин в расчете на трехмесячный срок лечения.

Напомним: