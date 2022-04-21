Рада увеличила госбюджет на 200 млрд грн: на что пойдут деньги

Рада увеличила госбюджет на 200 млрд грн: на что пойдут деньги

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7299 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

В частности, предполагается увеличить на 200 млрд грн размер резервного фонда Госбюджета Украины, что позволит Кабмину в срочном порядке обеспечивать потребности сектора обороны, правоохранительной системы для остановки военной агрессии Российской Федерации против Украины и решения неотложных вопросов, вызванных военными действиями против Украины. Решение было принято народными депутатами во время заседания парламента в четверг, 21 апреля.

"За" выделение дополнительных средств на военные расходы проголосовали 296 нардепов.

Также этим законопроектом устанавливается, что расходы из резервного фонда будут направлены исключительно на осуществление мер по обеспечению безопасности и обороны, финансовой поддержки внутриперемещенных лиц и потребности правоохранительной системы.

"Законопроектом предлагается уже с 1 мая ввести распределение акциза по проданным табачным изделиям между местными бюджетами пропорционально доле по продаже на их территории табачных выборов к общему объему проданных табачных изделий на территории всей страны", — говорится в документе.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что увеличение расходов происходит за счет увеличения внутренних и внешних заимствований в равных частях (по 100 млрд грн соответственно).

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании Верховная Рада Украины продлила продолжительность военного времени еще на месяц — до 25 мая.

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