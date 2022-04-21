В Черкассах построят микрорайон для переселенцев

В Черкассах планируется построить микрорайон на 25 тысяч человек для переселенцев.

Строительство планируется развернуть на территории бывшего полигона в Юго-Западном микрорайоне. В настоящее время идет обсуждение практических аспектов реализации проекта.

Об этом сообщает Общественному со ссылкой на мэра Анатолий Бондаренко.

"Изучаем посадку, правильность размещения, потому что там и детсад нужно будет строить. Это будет большой микрорайон на около 25 тысяч человек", — рассказал Анатолий Бондаренко.

В то же время директор коммунального предприятия "Черкассыинвестстрой" Иван Будяк отметил, что сейчас ждут официальную информацию.

"В ближайшее время ждем официального обращения к нам о предоставлении земельных участков, на которых предполагается строительство. Максимально быстро будем реагировать, потому что ситуация критическая", — сказал Будяк.

Напомним, во Львове открыли первые мобильные городки для переселенцев, где комфортно смогут проживать тысячи людей. В городе построили 88 домиков, содержащих санузлы, душевые комнаты, столовую, медпункт и магазин. Еще один такой городок на Львовщине возводят прямо сейчас.

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