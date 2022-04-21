Дантес неожиданно поздравил экс-жену Дорофееву с днем рождения

Шоумен пожелал бывшей любить и быть любимой.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес неожиданно поздравил экс-жену, певицу Надю Дорофееву с днем рождения.

На своей странице в Instagram Владимир разместил фотографию Нади, на которой она изображена в черных брюках, черном топе и высоких черных перчатках. Это фото ведет на пост Дорофеевой, датированное 7 февраля этого года.

В этом посту артистка размышляет о том, что любить страшно и о страхе быть отвергнутыми.

"Но все-таки, если мы решаемся сделать шаг, если преодолеваем этот страх, то впереди нас может ждать настоящее чудо. И вот он, этот главный момент смелости. Можно ничего не делать и жить как раньше, ведь так очень комфортно и хорошо, а можно рискнуть. Я часто стесняюсь сказать о своих чувствах. Ощущение очень странное... стесняюсь, думаю, что это не к месту, а еще что покажу свою слабость", — писала тогда Надя.

В своем поздравлении Дантес пожелал экс-жене любить и быть любимой.

Вполне возможно, что как раз 7 февраля Дантес и Дорофеева уже не были вместе. Как известно, о своем разрыве супруги сообщили в разгар войны – 18 марта. Позже в СМИ стала распространяться информация, что Дорофеева закрутила роман с известным киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Он, кстати, развелся в тот же период, что и Надя с Владимиром.

instagram.com/vladimirdantes

Миша и Надя якобы недавно застали вместе в Барселоне.

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