Дантес неочікувано привітав ексдружину Дорофєєву з днем народження

Шоумен побажав колишній кохати і бути коханою.

Український співак та шоумен Володимир Дантес неочікувано привітав ексдружину, співачку Надю Дорофєєву з днем народження.

У сторіс своєї сторінки в Instagram Володимир розмістив світлину Наді, на якій вона зображена у чорних штанах, чорному топі і високих чорних рукавичках. Це фото веде на пост Дорофєєвої, датоване 7 лютого цього року.

У цьому пості артистка розмірковує про те, що кохати страшно і про страх бути знехтуваними.

"Але все-таки, якщо ми наважуємося зробити крок, якщо переборюємо цей страх, то попереду на нас може чекати справжнє диво. І ось він, цей головний момент сміливості. Можна нічого не робити і жити як раніше, адже так дуже комфортно та добре, а можна ризикнути. Я часто соромлюсь сказати про свої почуття. Відчуття дуже дивне ... соромлюся, думаю, що це не доречно, а ще що покажу свою слабкість", - писала тоді Надя.

У своєму привітанні Дантес побажав ексдружині кохати і бути коханою.

Цілком можливо, що якраз таки 7 лютого Дантес і Дорофєєва вже не були разом. Як відомо, про свій розрив подружжя повідомило у розпал війни – 18 березня. Пізніше у ЗМІ стала ширитися інформація, що Дорофєєва закрутила роман із відомим київським ресторатором Мішею Кацуріним. Він, до речі, розлучився у той же період що й Надя з Володимиром.

instagram.com/vladimirdantes

Мішу та Надю нібито нещодавно заскочили разом у Барселоні.

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