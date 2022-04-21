В Одессе СБУ разоблачила агентов России, которые призывали восстановить Советский союз

В Одессе СБУ разоблачила агентов России, которые призывали восстановить Советский союз

В Одессе СБУ задержала членов общественного объединения, которые поддерживали войну РФ против Украины и хотели расшатать ситуацию в регионе.

Злоумышленники действовали под эгидой фейкового объединения "Рабочий фонд Украины", финансируемого государством-оккупантом.

Об этом сообщили в СБУ.

Эти активисты с начала войны изготовили большую партию антиукраинских материалов и призвали восстановить СССР. Коллаборанты планировали организовать постановочные собрания и митинги.

"Лидеры и активные участники задержаны. Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, в Запорожье и Киеве СБУ разоблачила ботофермы, которые оправдывали массовые убийства украинцев российскими оккупантами.

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