В Одессе СБУ разоблачила агентов России, которые призывали восстановить Советский союз

В Одессе СБУ задержала членов общественного объединения, которые поддерживали войну РФ против Украины и хотели расшатать ситуацию в регионе.
Злоумышленники действовали под эгидой фейкового объединения "Рабочий фонд Украины", финансируемого государством-оккупантом.
Об этом сообщили в СБУ.
Эти активисты с начала войны изготовили большую партию антиукраинских материалов и призвали восстановить СССР. Коллаборанты планировали организовать постановочные собрания и митинги.
"Лидеры и активные участники задержаны. Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом", — подчеркнули в СБУ.
Напомним, в Запорожье и Киеве СБУ разоблачила ботофермы, которые оправдывали массовые убийства украинцев российскими оккупантами.
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