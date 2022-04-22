Інакше Путін не зупиниться: Резніков сказав, яке озброєння потрібне Україні

Україні потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих російськими військовими територій.

Окрім цього необхідно запровадити повне ембарго на російську нафту і газ та накласти санкції на банківські системи РФ та торгівлю. В іншому випадку, президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков американському виданню The Wall Street Journal.

"Насамперед нам потрібне важке озброєння для оборони та звільнення окупованих Росією територій. Я знаю, що цю зброю можна швидко отримати з різних країн. Все, що потрібно, - бажання зробити це. Якщо ви дасте нам цю зброю, ви покажете світові, що не боїтеся протистояти злу", - сказав Резніков.

Також міністр оборони наголосив, окрім надання Україні важкого озброєння, необхідно запровадити глобальне ембарго на російську нафту та газ, а також реальні санкції проти російської банківської системи та торгівлі.

"Якщо ви нам все це дасте, через кілька місяців російські окупанти зникнуть з України. Якщо ні, то війна затягнеться, а терористична держава Російська Федерація зруйнує репутацію світових лідерів і спонукає інших пройдисвітів випробувати свої сили. Полум'я війни може будь-якої миті перекинутися на інші країни, тому що Володимир Путін не зупиниться в Україні", - додав Резніков.

Читайте також: