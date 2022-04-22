Из "горячих точек" переехало 200 предприятий, 190 – уже работают

Из "горячих точек" переехало 200 предприятий, 190 – уже работают

С начала войны, 24 февраля, из "горячих точек" в более безопасные регионы страны переехало 400 предприятий.

По состоянию на 22 апреля почти половина из перемещенных по программе релокации предприятие – 190, уже приступили к работе.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", – написал Гетманцев.

По данным главы парламентского комитета, еще 520 предприятий передано на транспортировку.

Заявку на релокацию можно подать по ссылке:

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом законопроект №7299 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". В частности, предполагается увеличить на 200 млрд грн размер резервного фонда Госбюджета Украины, что позволит Кабмину в срочном порядке обеспечивать нужды сектора обороны, правоохранительной системы для остановки военной агрессии Российской Федерации против Украины.

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