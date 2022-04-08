В Одеській області запроваджують тривалу комендантську годину

Комендантська година діятиме від 9 квітня.

В Одеській області від суботи, 9 квітня, запроваджують тривалу комендантську годину.

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Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

Комендантська година розпочнеться в області у суботу, 9 квітня, о 21:00 і завершиться у понеділок, 11 квітня, о 06:00.

"З огляду на події, що трапились в Краматорську Донецької області, де в результаті ракетного обстрілу вокзалу, загинули 50 людей і 98 поранені, в Одесі, 10 квітня є загроза ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Протягом дії комендантської години містян закликають не виходити на вулиці та до громадських місць (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, першою чергою, задля вашої безпеки, що тим самим збереже ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - пояснив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

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