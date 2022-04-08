В Одесской области вводят длительный комендантский час

Комендантский час будет действовать с 9 апреля.

В Одесской области с субботы, 9 апреля, вводят длительный комендантский час.

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Об этом сообщили в Одесской облгосадминистрации.

Комендантский час начнется в области в субботу, 9 апреля, в 21:00 и завершится в понедельник, 11 апреля, в 06:00.

"Учитывая события, которые случились в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетных обстрелов вокзала, погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе, 10 апреля есть угроза ракетного удара", — говорится в сообщении.

В течение действия комендантского часа горожан призывают не выходить на улицы и в общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, что тем самым сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми", — пояснил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

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