Российский правительственный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Россия впервые за два года нарушила воздушное пространство Финляндии.

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что российский правительственный самолет иЛ-96-300, вероятнее всего, нарушил воздушное пространство страны. Это произошло впервые за два года.

Об этом сообщил Министр обороны Финляндии Анти Кайконнен на странице Twitter.

По его словам, инцидент произошел в пятницу, 8 апреля. Правительственный самолет РФ подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии

"Финляндия всегда серьезно относится к нарушениям воздушного пространства. Пограничная служба расследует это дело. У нас есть хороший потенциал территориального контроля, мы обнаруживаем и эффективно реагируем на все нарушения воздушного пространства", – написал он.

Следует отметить, что после объявления Путиным войны Украине в Финляндии подписали петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Финляндия заявляла, что не планирует вступать в НАТО.

В России после заявлений Финляндии вступить в оборонный союз заявили, что ее вступление в НАТО сделает ее мишенью для встреч Кремля.

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